دولار برمودي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BMD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
109750 bdt

1.00000 BMD = 109.75000 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:26 UTC
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BMD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.37981.434741.659410.9569518.2164
1GBP1.1586111.2323102.3981.662311.922611.1087421.1057
1USD0.94020.811491183.0951.348951.560180.8997517.1271
1INR0.01131480.009765820.012034410.01623380.01877590.0108280.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Bangladeshi Taka
1 BMD109.75000 BDT
5 BMD548.75000 BDT
10 BMD1097.50000 BDT
20 BMD2195.00000 BDT
50 BMD5487.50000 BDT
100 BMD10975.00000 BDT
250 BMD27437.50000 BDT
500 BMD54875.00000 BDT
1000 BMD109750.00000 BDT
2000 BMD219500.00000 BDT
5000 BMD548750.00000 BDT
10000 BMD1097500.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Bermudan Dollar
1 BDT0.00911 BMD
5 BDT0.04556 BMD
10 BDT0.09112 BMD
20 BDT0.18223 BMD
50 BDT0.45558 BMD
100 BDT0.91116 BMD
250 BDT2.27791 BMD
500 BDT4.55581 BMD
1000 BDT9.11162 BMD
2000 BDT18.22324 BMD
5000 BDT45.55810 BMD
10000 BDT91.11620 BMD