دينار بحريني إلى كيب لاوي

تحويل BHD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
53402000 lak

1.00000 BHD = 53402.00000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:17 UTC
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BHD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37651.434721.659570.9571518.2172
1GBP1.1584811.23225102.381.662061.922541.1088421.1039
1USD0.94010.811524183.0841.34881.560180.8998517.1263
1INR0.01131520.009767510.01203610.01623420.01877840.01083060.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / كيب لاوسي
1 BHD53402.00000 LAK
5 BHD267010.00000 LAK
10 BHD534020.00000 LAK
20 BHD1068040.00000 LAK
50 BHD2670100.00000 LAK
100 BHD5340200.00000 LAK
250 BHD13350500.00000 LAK
500 BHD26701000.00000 LAK
1000 BHD53402000.00000 LAK
2000 BHD106804000.00000 LAK
5000 BHD267010000.00000 LAK
10000 BHD534020000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Bahraini Dinar
1 LAK0.00002 BHD
5 LAK0.00009 BHD
10 LAK0.00019 BHD
20 LAK0.00037 BHD
50 LAK0.00094 BHD
100 LAK0.00187 BHD
250 LAK0.00468 BHD
500 LAK0.00936 BHD
1000 LAK0.01873 BHD
2000 LAK0.03745 BHD
5000 LAK0.09363 BHD
10000 LAK0.18726 BHD