دينار بحريني إلى درهم إماراتي

تحويل BHD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
9743.09 aed

1.00000 BHD = 9.74309 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 5:9 UTC
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BHD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36811.434641.659670.957218.2191
1GBP1.1584811.2321102.3681.661921.92261.108921.1055
1USD0.94020.811622183.0841.348851.560430.8999517.1297
1INR0.01131630.00976870.01203610.01623480.01878130.01083180.206173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BHD9.74309 AED
5 BHD48.71545 AED
10 BHD97.43090 AED
20 BHD194.86180 AED
50 BHD487.15450 AED
100 BHD974.30900 AED
250 BHD2435.77250 AED
500 BHD4871.54500 AED
1000 BHD9743.09000 AED
2000 BHD19486.18000 AED
5000 BHD48715.45000 AED
10000 BHD97430.90000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Bahraini Dinar
1 AED0.10264 BHD
5 AED0.51319 BHD
10 AED1.02637 BHD
20 AED2.05274 BHD
50 AED5.13185 BHD
100 AED10.26370 BHD
250 AED25.65925 BHD
500 AED51.31850 BHD
1000 AED102.63700 BHD
2000 AED205.27400 BHD
5000 AED513.18500 BHD
10000 AED1026.37000 BHD