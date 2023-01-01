فلورن أروبي إلى فرنك سويسري

تحويل AWG إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 awg
497.26 chf

1.00000 AWG = 0.49727 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:41 UTC
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AWG إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063788.40941.43521.659570.957418.2236
1GBP1.1582811.2321102.4061.662411.92231.1089421.1087
1USD0.94010.811622183.1151.349251.560180.9000517.1323
1INR0.0113110.009765050.012031510.01623350.01877140.0108290.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / الفرنك السويسري
1 AWG0.49727 CHF
5 AWG2.48632 CHF
10 AWG4.97265 CHF
20 AWG9.94530 CHF
50 AWG24.86325 CHF
100 AWG49.72650 CHF
250 AWG124.31625 CHF
500 AWG248.63250 CHF
1000 AWG497.26500 CHF
2000 AWG994.53000 CHF
5000 AWG2486.32500 CHF
10000 AWG4972.65000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Aruban Florin
1 CHF2.01100 AWG
5 CHF10.05500 AWG
10 CHF20.11000 AWG
20 CHF40.22000 AWG
50 CHF100.55000 AWG
100 CHF201.10000 AWG
250 CHF502.75000 AWG
500 CHF1005.50000 AWG
1000 CHF2011.00000 AWG
2000 CHF4022.00000 AWG
5000 CHF10055.00000 AWG
10000 CHF20110.00000 AWG