درام أرميني إلى دولار سنغافوري

تحويل AMD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٣٫٥٤ sgd

1.00000 AMD = 0.00354 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:49 UTC
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AMD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0622588.3751.433931.657820.9567518.2053
1GBP1.1586811.2308102.3981.661461.920871.1085721.0939
1USD0.94140.81248183.1961.34991.560670.900717.1384
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622550.0187590.01082620.206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار سنغافورة
1 AMD0.00354 SGD
5 AMD0.01770 SGD
10 AMD0.03541 SGD
20 AMD0.07081 SGD
50 AMD0.17703 SGD
100 AMD0.35407 SGD
250 AMD0.88517 SGD
500 AMD1.77035 SGD
1000 AMD3.54069 SGD
2000 AMD7.08138 SGD
5000 AMD17.70345 SGD
10000 AMD35.40690 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / درام أرمينية
1 SGD282.43100 AMD
5 SGD1412.15500 AMD
10 SGD2824.31000 AMD
20 SGD5648.62000 AMD
50 SGD14121.55000 AMD
100 SGD28243.10000 AMD
250 SGD70607.75000 AMD
500 SGD141215.50000 AMD
1000 SGD282431.00000 AMD
2000 SGD564862.00000 AMD
5000 SGD1412155.00000 AMD
10000 SGD2824310.00000 AMD