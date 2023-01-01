درام أرميني إلى يوان صيني

تحويل AMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٨٫٩٠ cny

1.00000 AMD = 0.01890 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 2:40 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.0621588.36771.433741.658050.9565518.2034
1GBP1.1587511.2308102.3991.66141.921321.108421.0938
1USD0.941450.81248183.1971.349851.561040.900617.1383
1INR0.01131640.009765730.012019710.01622470.01876310.01082490.205997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / Chinese Yuan RMB
1 AMD0.01890 CNY
5 AMD0.09448 CNY
10 AMD0.18895 CNY
20 AMD0.37791 CNY
50 AMD0.94477 CNY
100 AMD1.88955 CNY
250 AMD4.72387 CNY
500 AMD9.44775 CNY
1000 AMD18.89550 CNY
2000 AMD37.79100 CNY
5000 AMD94.47750 CNY
10000 AMD188.95500 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / درام أرمينية
1 CNY52.92260 AMD
5 CNY264.61300 AMD
10 CNY529.22600 AMD
20 CNY1058.45200 AMD
50 CNY2646.13000 AMD
100 CNY5292.26000 AMD
250 CNY13230.65000 AMD
500 CNY26461.30000 AMD
1000 CNY52922.60000 AMD
2000 CNY105845.20000 AMD
5000 CNY264613.00000 AMD
10000 CNY529226.00000 AMD