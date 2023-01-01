ليك ألباني إلى ليو روماني

تحويل ALL إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٤٦٫٧٨ ron

1.00000 ALL = 0.04678 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 1:54 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ALL إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.22391.434031.656650.957318.2155
1GBP1.1579411.232102.1641.660611.918411.108521.0936
1USD0.939950.811688182.9251.34791.557150.899817.1214
1INR0.01133480.009788220.012059110.01625440.01877780.01085080.206468

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليك ألباني

ALL إلى USD

ALL إلى EUR

ALL إلى GBP

ALL إلى CAD

ALL إلى PHP

ALL إلى MKD

ALL إلى AUD

ALL إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ليك ألباني / Romanian Leu
1 ALL0.04678 RON
5 ALL0.23390 RON
10 ALL0.46780 RON
20 ALL0.93560 RON
50 ALL2.33900 RON
100 ALL4.67799 RON
250 ALL11.69497 RON
500 ALL23.38995 RON
1000 ALL46.77990 RON
2000 ALL93.55980 RON
5000 ALL233.89950 RON
10000 ALL467.79900 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ليك ألباني
1 RON21.37670 ALL
5 RON106.88350 ALL
10 RON213.76700 ALL
20 RON427.53400 ALL
50 RON1068.83500 ALL
100 RON2137.67000 ALL
250 RON5344.17500 ALL
500 RON10688.35000 ALL
1000 RON21376.70000 ALL
2000 RON42753.40000 ALL
5000 RON106883.50000 ALL
10000 RON213767.00000 ALL