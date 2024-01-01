Vanuatu vatusundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile VUV → XPF çevirin

1.000 vuv
914 xpf

1.00000 VUV = 0.91421 XPF

01:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.076589.35681.451181.653480.9479318.3636
1 GBP1.1691111.25855104.4681.696591.933111.1082421.4691
1 USD0.928950.794565183.00681.348051.535980.8805517.0586
1 INR0.01119110.009572290.012047210.01624020.01850430.01060820.205508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / CFP Frangı
1 VUV0.91421 XPF
5 VUV4.57104 XPF
10 VUV9.14209 XPF
20 VUV18.28418 XPF
50 VUV45.71045 XPF
100 VUV91.42090 XPF
250 VUV228.55225 XPF
500 VUV457.10450 XPF
1000 VUV914.20900 XPF
2000 VUV1828.41800 XPF
5000 VUV4571.04500 XPF
10000 VUV9142.09000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Vanuatu Vatusu
1 XPF1.09384 VUV
5 XPF5.46920 VUV
10 XPF10.93840 VUV
20 XPF21.87680 VUV
50 XPF54.69200 VUV
100 XPF109.38400 VUV
250 XPF273.46000 VUV
500 XPF546.92000 VUV
1000 XPF1093.84000 VUV
2000 XPF2187.68000 VUV
5000 XPF5469.20000 VUV
10000 XPF10938.40000 VUV