20 Vanuatu vatusundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile VUV → XPF çevirin

20 vuv
19 xpf

1.00000 VUV = 0.92631 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.057287.78461.434411.644420.9675518.4156
1GBP1.1539311.2199101.2941.655161.89751.1164921.2497
1USD0.94590.819739183.0351.35681.555450.915217.4192
1INR0.01139150.009872210.012043110.01634010.01873250.01102190.209781

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Vanuatu vatusundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / CFP Frangı
1 VUV0.92631 XPF
5 VUV4.63155 XPF
10 VUV9.26311 XPF
20 VUV18.52622 XPF
50 VUV46.31555 XPF
100 VUV92.63110 XPF
250 VUV231.57775 XPF
500 VUV463.15550 XPF
1000 VUV926.31100 XPF
2000 VUV1852.62200 XPF
5000 VUV4631.55500 XPF
10000 VUV9263.11000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Vanuatu Vatusu
1 XPF1.07955 VUV
5 XPF5.39775 VUV
10 XPF10.79550 VUV
20 XPF21.59100 VUV
50 XPF53.97750 VUV
100 XPF107.95500 VUV
250 XPF269.88750 VUV
500 XPF539.77500 VUV
1000 XPF1079.55000 VUV
2000 XPF2159.10000 VUV
5000 XPF5397.75000 VUV
10000 XPF10795.50000 VUV