bin İsviçre frangından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile XPF → VUV çevirin

1.000 xpf
1.106 vuv

1,000₣ XPF = 1,106VT VUV

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → VUV çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,10781,1078
Düşük1,08091,0809
Ortalama1,09481,0909
Değişim2.12%1.28%
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1 XPF → VUV istatistikleri

XPF → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1078, en düşük 1,0809 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0948 oldu. XPF → VUV kurundaki değişiklik 2.12 değerindeydi.

XPF → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1078, en düşük 1,0809 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0909 oldu. XPF → VUV kurundaki değişiklik 1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Vanuatu Vatusu
1 XPF1,10636 VUV
5 XPF5,53180 VUV
10 XPF11,06360 VUV
20 XPF22,12720 VUV
50 XPF55,31800 VUV
100 XPF110,63600 VUV
250 XPF276,59000 VUV
500 XPF553,18000 VUV
1000 XPF1.106,36000 VUV
2000 XPF2.212,72000 VUV
5000 XPF5.531,80000 VUV
10000 XPF11.063,60000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / CFP Frangı
1 VUV0,90386 XPF
5 VUV4,51931 XPF
10 VUV9,03862 XPF
20 VUV18,07724 XPF
50 VUV45,19310 XPF
100 VUV90,38620 XPF
250 VUV225,96550 XPF
500 VUV451,93100 XPF
1000 VUV903,86200 XPF
2000 VUV1.807,72400 XPF
5000 VUV4.519,31000 XPF
10000 VUV9.038,62000 XPF