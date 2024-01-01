Vietnam dongundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile VND → ZMW çevirin

1.000 vnd
1,08 zmw

1.00000 VND = 0.00108 ZMW

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.92891.346451332.851.3480536.131150.155
1 AUD0.6511510.6048490.876741867.8850.87778323.526797.7734
1 EUR1.076551.6533111.449521434.881.4512438.8968161.64
1 SGD0.7426941.140590.6898831989.8991.0011926.8343111.519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / ZMW
1 VND0.00108 ZMW
5 VND0.00541 ZMW
10 VND0.01082 ZMW
20 VND0.02164 ZMW
50 VND0.05410 ZMW
100 VND0.10820 ZMW
250 VND0.27049 ZMW
500 VND0.54099 ZMW
1000 VND1.08197 ZMW
2000 VND2.16394 ZMW
5000 VND5.40985 ZMW
10000 VND10.81970 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Vietnam Dongu
1 ZMW924.24000 VND
5 ZMW4621.20000 VND
10 ZMW9242.40000 VND
20 ZMW18484.80000 VND
50 ZMW46212.00000 VND
100 ZMW92424.00000 VND
250 ZMW231060.00000 VND
500 ZMW462120.00000 VND
1000 ZMW924240.00000 VND
2000 ZMW1848480.00000 VND
5000 ZMW4621200.00000 VND
10000 ZMW9242400.00000 VND