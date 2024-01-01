2.000.000 Vietnam dongundan ZMW'ye
Reel döviz kuru ile VND → ZMW çevirin
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VND → ZMW çevrim grafiği
1 VND = 0,00108 ZMW
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|1 VND → ZMW
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0011
|0,0011
|Düşük
|0,0010
|0,0010
|Ortalama
|0,0011
|0,0011
|Değişim
|1.91%
|3.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → ZMW istatistikleri
VND → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0011 oldu. VND → ZMW kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.
VND → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. VND → ZMW kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.
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Vietnam dongundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / ZMW
|1000 VND
|1,08104 ZMW
|2000 VND
|2,16208 ZMW
|5000 VND
|5,40520 ZMW
|10000 VND
|10,81040 ZMW
|20000 VND
|21,62080 ZMW
|50000 VND
|54,05200 ZMW
|100000 VND
|108,10400 ZMW
|200000 VND
|216,20800 ZMW
|500000 VND
|540,52000 ZMW
|1000000 VND
|1.081,04000 ZMW
|2000000 VND
|2.162,08000 ZMW
|5000000 VND
|5.405,20000 ZMW
|Çevrim kurları ZMW / Vietnam Dongu
|1 ZMW
|925,03300 VND
|5 ZMW
|4.625,16500 VND
|10 ZMW
|9.250,33000 VND
|20 ZMW
|18.500,66000 VND
|50 ZMW
|46.251,65000 VND
|100 ZMW
|92.503,30000 VND
|250 ZMW
|231.258,25000 VND
|500 ZMW
|462.516,50000 VND
|1000 ZMW
|925.033,00000 VND
|2000 ZMW
|1.850.066,00000 VND
|5000 ZMW
|4.625.165,00000 VND
|10000 ZMW
|9.250.330,00000 VND