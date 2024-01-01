100 bin Vietnam dongundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile VND → ZMW çevirin

1,000₫ VND = 0,001081ZK ZMW

03:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 VND → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00110,0011
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00110,0011
Değişim1.91%3.68%
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1 VND → ZMW istatistikleri

VND → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0011 oldu. VND → ZMW kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

VND → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. VND → ZMW kurundaki değişiklik 3.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,791,40134,593154,175
1 AUD0,65210,6150,873906,8650,91422,556100,53
1 EUR1,061,62511,4181.473,611,48536,653163,355
1 SGD0,7471,1460,70511.039,341,04725,851115,215

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / ZMW
1000 VND1,08112 ZMW
2000 VND2,16224 ZMW
5000 VND5,40560 ZMW
10000 VND10,81120 ZMW
20000 VND21,62240 ZMW
50000 VND54,05600 ZMW
100000 VND108,11200 ZMW
200000 VND216,22400 ZMW
500000 VND540,56000 ZMW
1000000 VND1.081,12000 ZMW
2000000 VND2.162,24000 ZMW
5000000 VND5.405,60000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Vietnam Dongu
1 ZMW924,97100 VND
5 ZMW4.624,85500 VND
10 ZMW9.249,71000 VND
20 ZMW18.499,42000 VND
50 ZMW46.248,55000 VND
100 ZMW92.497,10000 VND
250 ZMW231.242,75000 VND
500 ZMW462.485,50000 VND
1000 ZMW924.971,00000 VND
2000 ZMW1.849.942,00000 VND
5000 ZMW4.624.855,00000 VND
10000 ZMW9.249.710,00000 VND