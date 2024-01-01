10 ZMW'den Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile ZMW → VND çevirin

10 zmw
9.734 vnd

1,000ZK ZMW = 973,4₫ VND

20:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.044,20001.053,0900
Düşük958,0890928,9890
Ortalama989,6976981,3959
Değişim-6.78%3.52%
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1 ZMW → VND istatistikleri

ZMW → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.044,2000, en düşük 958,0890 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 989,6976 oldu. ZMW → VND kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.

ZMW → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.053,0900, en düşük 928,9890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 981,3959 oldu. ZMW → VND kurundaki değişiklik 3.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Vietnam Dongu
1 ZMW973,41400 VND
5 ZMW4.867,07000 VND
10 ZMW9.734,14000 VND
20 ZMW19.468,28000 VND
50 ZMW48.670,70000 VND
100 ZMW97.341,40000 VND
250 ZMW243.353,50000 VND
500 ZMW486.707,00000 VND
1000 ZMW973.414,00000 VND
2000 ZMW1.946.828,00000 VND
5000 ZMW4.867.070,00000 VND
10000 ZMW9.734.140,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / ZMW
1000 VND1,02731 ZMW
2000 VND2,05462 ZMW
5000 VND5,13655 ZMW
10000 VND10,27310 ZMW
20000 VND20,54620 ZMW
50000 VND51,36550 ZMW
100000 VND102,73100 ZMW
200000 VND205,46200 ZMW
500000 VND513,65500 ZMW
1000000 VND1.027,31000 ZMW
2000000 VND2.054,62000 ZMW
5000000 VND5.136,55000 ZMW