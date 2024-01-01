10 bin ZMW'den Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile ZMW → VND çevirin
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|1 ZMW → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1.044,2000
|1.053,0900
|Düşük
|958,0890
|928,9890
|Ortalama
|989,6976
|981,3959
|Değişim
|-6.78%
|3.52%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZMW → VND istatistikleri
ZMW → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.044,2000, en düşük 958,0890 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 989,6976 oldu. ZMW → VND kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.
ZMW → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.053,0900, en düşük 928,9890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 981,3959 oldu. ZMW → VND kurundaki değişiklik 3.52 değerindeydi.
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ZMW'den Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları ZMW / Vietnam Dongu
|1 ZMW
|973,41400 VND
|5 ZMW
|4.867,07000 VND
|10 ZMW
|9.734,14000 VND
|20 ZMW
|19.468,28000 VND
|50 ZMW
|48.670,70000 VND
|100 ZMW
|97.341,40000 VND
|250 ZMW
|243.353,50000 VND
|500 ZMW
|486.707,00000 VND
|1000 ZMW
|973.414,00000 VND
|2000 ZMW
|1.946.828,00000 VND
|5000 ZMW
|4.867.070,00000 VND
|10000 ZMW
|9.734.140,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / ZMW
|1000 VND
|1,02731 ZMW
|2000 VND
|2,05462 ZMW
|5000 VND
|5,13655 ZMW
|10000 VND
|10,27310 ZMW
|20000 VND
|20,54620 ZMW
|50000 VND
|51,36550 ZMW
|100000 VND
|102,73100 ZMW
|200000 VND
|205,46200 ZMW
|500000 VND
|513,65500 ZMW
|1000000 VND
|1.027,31000 ZMW
|2000000 VND
|2.054,62000 ZMW
|5000000 VND
|5.136,55000 ZMW