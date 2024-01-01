Vietnam dongundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile VND → SCR çevirin

1.000 vnd
0,56 scr

1.00000 VND = 0.00056 SCR

01:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0765589.35051.451141.653310.94809518.3621
1 GBP1.1689711.25845104.4481.696331.932661.1082921.4646
1 USD0.92890.794628182.99711.347951.535740.880717.0564
1 INR0.01119190.009574170.012048610.01624090.01850360.01061120.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Seyşeller Rupisi
1 VND0.00056 SCR
5 VND0.00278 SCR
10 VND0.00557 SCR
20 VND0.01114 SCR
50 VND0.02785 SCR
100 VND0.05570 SCR
250 VND0.13925 SCR
500 VND0.27850 SCR
1000 VND0.55700 SCR
2000 VND1.11400 SCR
5000 VND2.78499 SCR
10000 VND5.56999 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Vietnam Dongu
1 SCR1795.34000 VND
5 SCR8976.70000 VND
10 SCR17953.40000 VND
20 SCR35906.80000 VND
50 SCR89767.00000 VND
100 SCR179534.00000 VND
250 SCR448835.00000 VND
500 SCR897670.00000 VND
1000 SCR1795340.00000 VND
2000 SCR3590680.00000 VND
5000 SCR8976700.00000 VND
10000 SCR17953400.00000 VND