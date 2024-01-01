100 bin Vietnam dongundan Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile VND → SCR çevirin
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VND → SCR çevrim grafiği
1 VND = 0,00055 SCR
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|1 VND → SCR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0006
|0,0006
|Düşük
|0,0005
|0,0005
|Ortalama
|0,0005
|0,0006
|Değişim
|-3.22%
|-0.60%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → SCR istatistikleri
VND → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. VND → SCR kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.
VND → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → SCR kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Seyşeller Rupisi
|1000 VND
|0,54837 SCR
|2000 VND
|1,09674 SCR
|5000 VND
|2,74184 SCR
|10000 VND
|5,48368 SCR
|20000 VND
|10,96736 SCR
|50000 VND
|27,41840 SCR
|100000 VND
|54,83680 SCR
|200000 VND
|109,67360 SCR
|500000 VND
|274,18400 SCR
|1000000 VND
|548,36800 SCR
|2000000 VND
|1.096,73600 SCR
|5000000 VND
|2.741,84000 SCR
|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Vietnam Dongu
|1 SCR
|1.823,59000 VND
|5 SCR
|9.117,95000 VND
|10 SCR
|18.235,90000 VND
|20 SCR
|36.471,80000 VND
|50 SCR
|91.179,50000 VND
|100 SCR
|182.359,00000 VND
|250 SCR
|455.897,50000 VND
|500 SCR
|911.795,00000 VND
|1000 SCR
|1.823.590,00000 VND
|2000 SCR
|3.647.180,00000 VND
|5000 SCR
|9.117.950,00000 VND
|10000 SCR
|18.235.900,00000 VND