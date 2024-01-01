20 Seyşeller rupisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SCR → VND çevirin

20 scr
33.980 vnd

1,000₨ SCR = 1.699₫ VND

14:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.887,59001.900,9500
Düşük1.699,02001.699,0200
Ortalama1.811,07371.835,1974
Değişim-7.31%-8.75%
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1 SCR → VND istatistikleri

SCR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.887,5900, en düşük 1.699,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.811,0737 oldu. SCR → VND kurundaki değişiklik -7.31 değerindeydi.

SCR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.900,9500, en düşük 1.699,0200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.835,1974 oldu. SCR → VND kurundaki değişiklik -8.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,4421,5111,6730,93920,734
1 GBP1,17511,282107,4371,7751,9651,10324,361
1 USD0,9160,78183,7881,3841,5330,8618,999
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Vietnam Dongu
1 SCR1.699,02000 VND
5 SCR8.495,10000 VND
10 SCR16.990,20000 VND
20 SCR33.980,40000 VND
50 SCR84.951,00000 VND
100 SCR169.902,00000 VND
250 SCR424.755,00000 VND
500 SCR849.510,00000 VND
1000 SCR1.699.020,00000 VND
2000 SCR3.398.040,00000 VND
5000 SCR8.495.100,00000 VND
10000 SCR16.990.200,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Seyşeller Rupisi
1000 VND0,58858 SCR
2000 VND1,17715 SCR
5000 VND2,94288 SCR
10000 VND5,88575 SCR
20000 VND11,77150 SCR
50000 VND29,42875 SCR
100000 VND58,85750 SCR
200000 VND117,71500 SCR
500000 VND294,28750 SCR
1000000 VND588,57500 SCR
2000000 VND1.177,15000 SCR
5000000 VND2.942,87500 SCR