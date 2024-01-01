2.000.000 Vietnam dongundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile VND → SCR çevirin

1,000₫ VND = 0,0005484₨ SCR

03:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 VND → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0006
Değişim-3.22%-0.60%
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1 VND → SCR istatistikleri

VND → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. VND → SCR kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

VND → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → SCR kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,851,40134,628154,015
1 AUD0,65110,6150,872905,3480,91322,556100,325
1 EUR1,061,62711,4181.472,821,48536,695163,215
1 SGD0,7471,1470,70511.038,481,04725,873115,078

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Seyşeller Rupisi
1000 VND0,54837 SCR
2000 VND1,09674 SCR
5000 VND2,74184 SCR
10000 VND5,48368 SCR
20000 VND10,96736 SCR
50000 VND27,41840 SCR
100000 VND54,83680 SCR
200000 VND109,67360 SCR
500000 VND274,18400 SCR
1000000 VND548,36800 SCR
2000000 VND1.096,73600 SCR
5000000 VND2.741,84000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Vietnam Dongu
1 SCR1.823,59000 VND
5 SCR9.117,95000 VND
10 SCR18.235,90000 VND
20 SCR36.471,80000 VND
50 SCR91.179,50000 VND
100 SCR182.359,00000 VND
250 SCR455.897,50000 VND
500 SCR911.795,00000 VND
1000 SCR1.823.590,00000 VND
2000 SCR3.647.180,00000 VND
5000 SCR9.117.950,00000 VND
10000 SCR18.235.900,00000 VND