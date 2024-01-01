20.000 Vietnam dongundan Liberya dolarına
Reel döviz kuru ile VND → LRD çevirin
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VND → LRD çevrim grafiği
1 VND = 0,00727 LRD
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|1 VND → LRD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0076
|0,0079
|Düşük
|0,0073
|0,0073
|Ortalama
|0,0075
|0,0077
|Değişim
|-4.90%
|-7.07%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → LRD istatistikleri
VND → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0075 oldu. VND → LRD kurundaki değişiklik -4.90 değerindeydi.
VND → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. VND → LRD kurundaki değişiklik -7.07 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Liberya Doları
|1000 VND
|7,27260 LRD
|2000 VND
|14,54520 LRD
|5000 VND
|36,36300 LRD
|10000 VND
|72,72600 LRD
|20000 VND
|145,45200 LRD
|50000 VND
|363,63000 LRD
|100000 VND
|727,26000 LRD
|200000 VND
|1.454,52000 LRD
|500000 VND
|3.636,30000 LRD
|1000000 VND
|7.272,60000 LRD
|2000000 VND
|14.545,20000 LRD
|5000000 VND
|36.363,00000 LRD
|Çevrim kurları Liberya Doları / Vietnam Dongu
|1 LRD
|137,50200 VND
|5 LRD
|687,51000 VND
|10 LRD
|1.375,02000 VND
|20 LRD
|2.750,04000 VND
|50 LRD
|6.875,10000 VND
|100 LRD
|13.750,20000 VND
|250 LRD
|34.375,50000 VND
|500 LRD
|68.751,00000 VND
|1000 LRD
|137.502,00000 VND
|2000 LRD
|275.004,00000 VND
|5000 LRD
|687.510,00000 VND
|10000 LRD
|1.375.020,00000 VND