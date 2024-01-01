500 Liberya dolarından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile LRD → VND çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 LRD → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|130,9570
|131,6490
|Düşük
|129,0920
|129,0920
|Ortalama
|130,2015
|130,9572
|Değişim
|-1.42%
|-1.82%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → VND istatistikleri
LRD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 130,9570, en düşük 129,0920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 130,2015 oldu. LRD → VND kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.
LRD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 131,6490, en düşük 129,0920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 130,9572 oldu. LRD → VND kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Liberya Doları / Vietnam Dongu
|1 LRD
|129,09200 VND
|5 LRD
|645,46000 VND
|10 LRD
|1.290,92000 VND
|20 LRD
|2.581,84000 VND
|50 LRD
|6.454,60000 VND
|100 LRD
|12.909,20000 VND
|250 LRD
|32.273,00000 VND
|500 LRD
|64.546,00000 VND
|1000 LRD
|129.092,00000 VND
|2000 LRD
|258.184,00000 VND
|5000 LRD
|645.460,00000 VND
|10000 LRD
|1.290.920,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Liberya Doları
|1000 VND
|7,74643 LRD
|2000 VND
|15,49286 LRD
|5000 VND
|38,73215 LRD
|10000 VND
|77,46430 LRD
|20000 VND
|154,92860 LRD
|50000 VND
|387,32150 LRD
|100000 VND
|774,64300 LRD
|200000 VND
|1.549,28600 LRD
|500000 VND
|3.873,21500 LRD
|1000000 VND
|7.746,43000 LRD
|2000000 VND
|15.492,86000 LRD
|5000000 VND
|38.732,15000 LRD