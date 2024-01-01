5.000.000 Vietnam dongundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile VND → LRD çevirin

1,000₫ VND = 0,007273L$ LRD

02:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 VND → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00760,0079
Düşük0,00730,0073
Ortalama0,00750,0077
Değişim-4.90%-7.07%
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1 VND → LRD istatistikleri

VND → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0075 oldu. VND → LRD kurundaki değişiklik -4.90 değerindeydi.

VND → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0079, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0077 oldu. VND → LRD kurundaki değişiklik -7.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,231,40234,643154,165
1 AUD0,65110,6150,872906,6440,91322,544100,323
1 EUR1,0591,62711,4181.475,361,48536,685163,26
1 SGD0,7471,1470,70511.040,311,04725,867115,113

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Liberya Doları
1000 VND7,27260 LRD
2000 VND14,54520 LRD
5000 VND36,36300 LRD
10000 VND72,72600 LRD
20000 VND145,45200 LRD
50000 VND363,63000 LRD
100000 VND727,26000 LRD
200000 VND1.454,52000 LRD
500000 VND3.636,30000 LRD
1000000 VND7.272,60000 LRD
2000000 VND14.545,20000 LRD
5000000 VND36.363,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Vietnam Dongu
1 LRD137,50200 VND
5 LRD687,51000 VND
10 LRD1.375,02000 VND
20 LRD2.750,04000 VND
50 LRD6.875,10000 VND
100 LRD13.750,20000 VND
250 LRD34.375,50000 VND
500 LRD68.751,00000 VND
1000 LRD137.502,00000 VND
2000 LRD275.004,00000 VND
5000 LRD687.510,00000 VND
10000 LRD1.375.020,00000 VND