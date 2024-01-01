250 Liberya dolarından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile LRD → VND çevirin

250 lrd
32.271 vnd

1,000L$ LRD = 129,1₫ VND

10:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek130,9570131,6490
Düşük129,0920129,0920
Ortalama130,2015130,9572
Değişim-1.42%-1.82%
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1 LRD → VND istatistikleri

LRD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 130,9570, en düşük 129,0920 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 130,2015 oldu. LRD → VND kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

LRD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 131,6490, en düşük 129,0920 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 130,9572 oldu. LRD → VND kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2230,9280,7841,33883,7331,683
1 CAD0,723113,1770,6710,5670,96860,5461,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,64610,8451,44390,2721,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Vietnam Dongu
1 LRD129,08400 VND
5 LRD645,42000 VND
10 LRD1.290,84000 VND
20 LRD2.581,68000 VND
50 LRD6.454,20000 VND
100 LRD12.908,40000 VND
250 LRD32.271,00000 VND
500 LRD64.542,00000 VND
1000 LRD129.084,00000 VND
2000 LRD258.168,00000 VND
5000 LRD645.420,00000 VND
10000 LRD1.290.840,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Liberya Doları
1000 VND7,74689 LRD
2000 VND15,49378 LRD
5000 VND38,73445 LRD
10000 VND77,46890 LRD
20000 VND154,93780 LRD
50000 VND387,34450 LRD
100000 VND774,68900 LRD
200000 VND1.549,37800 LRD
500000 VND3.873,44500 LRD
1000000 VND7.746,89000 LRD
2000000 VND15.493,78000 LRD
5000000 VND38.734,45000 LRD