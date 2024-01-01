Uganda şilininden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile UGX → HRK çevirin

1.000 ugx
1,81 hrk

1.00000 UGX = 0.00181 HRK

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0764589.35081.450571.651880.947918.3565
1 GBP1.1694411.25885104.4911.696361.931791.1085121.4669
1 USD0.928950.794376183.00511.347551.534570.8805517.0528
1 INR0.01119180.00957020.012047510.01623450.01848760.01060840.205443

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Hırvat Kunası
1 UGX0.00181 HRK
5 UGX0.00907 HRK
10 UGX0.01813 HRK
20 UGX0.03626 HRK
50 UGX0.09065 HRK
100 UGX0.18131 HRK
250 UGX0.45327 HRK
500 UGX0.90655 HRK
1000 UGX1.81310 HRK
2000 UGX3.62620 HRK
5000 UGX9.06550 HRK
10000 UGX18.13100 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Uganda Şilini
1 HRK551.54100 UGX
5 HRK2757.70500 UGX
10 HRK5515.41000 UGX
20 HRK11030.82000 UGX
50 HRK27577.05000 UGX
100 HRK55154.10000 UGX
250 HRK137885.25000 UGX
500 HRK275770.50000 UGX
1000 HRK551541.00000 UGX
2000 HRK1103082.00000 UGX
5000 HRK2757705.00000 UGX
10000 HRK5515410.00000 UGX