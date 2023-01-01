1 Hırvat kunasından Uganda şilinine
Reel döviz kuru ile HRK → UGX çevirin
HRK → UGX çevrim grafiği
1 HRK = 533,92800 UGX
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Hırvat kunasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hırvat Kunası / Uganda Şilini
|1 HRK
|533.92800 UGX
|5 HRK
|2669.64000 UGX
|10 HRK
|5339.28000 UGX
|20 HRK
|10678.56000 UGX
|50 HRK
|26696.40000 UGX
|100 HRK
|53392.80000 UGX
|250 HRK
|133482.00000 UGX
|500 HRK
|266964.00000 UGX
|1000 HRK
|533928.00000 UGX
|2000 HRK
|1067856.00000 UGX
|5000 HRK
|2669640.00000 UGX
|10000 HRK
|5339280.00000 UGX