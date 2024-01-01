Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile OMR → BAM çevirin

1.000 omr
4.721,75 bam

1.00000 OMR = 4.72175 BAM

16:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855131.0759589.33181.453121.652640.94738518.3729
1 GBP1.1694111.25825104.4671.699331.932651.1078821.4859
1 USD0.929450.794755183.0261.350551.535980.8805517.076
1 INR0.01119420.009572360.012044410.01626660.01850.01060570.205671

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 OMR4.72175 BAM
5 OMR23.60875 BAM
10 OMR47.21750 BAM
20 OMR94.43500 BAM
50 OMR236.08750 BAM
100 OMR472.17500 BAM
250 OMR1180.43750 BAM
500 OMR2360.87500 BAM
1000 OMR4721.75000 BAM
2000 OMR9443.50000 BAM
5000 OMR23608.75000 BAM
10000 OMR47217.50000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Umman Riyali
1 BAM0.21179 OMR
5 BAM1.05893 OMR
10 BAM2.11786 OMR
20 BAM4.23572 OMR
50 BAM10.58930 OMR
100 BAM21.17860 OMR
250 BAM52.94650 OMR
500 BAM105.89300 OMR
1000 BAM211.78600 OMR
2000 BAM423.57200 OMR
5000 BAM1058.93000 OMR
10000 BAM2117.86000 OMR