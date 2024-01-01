Moğol tugrikinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MNT → LKR çevirin

1.000 mnt
92,08 lkr

1.00000 MNT = 0.09208 LKR

12:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPAUDNZDZAREURINRCAD
1 USD10.7964641.537161.6394819.00860.9305583.0351.35355
1 GBP1.2555511.929982.0584523.86621.1684104.2551.69945
1 AUD0.650550.51813911.0665612.3660.6053654.01840.880552
1 NZD0.609950.4858030.937591111.59430.5675850.64720.825598

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Moğol tugrikinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MNT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MNT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moğol tugriki için en iyi döviz çiftleri

MNT → USD

MNT → GBP

MNT → AUD

MNT → NZD

MNT → ZAR

MNT → EUR

MNT → INR

MNT → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Sri Lanka Rupisi
1 MNT0.09208 LKR
5 MNT0.46040 LKR
10 MNT0.92081 LKR
20 MNT1.84161 LKR
50 MNT4.60403 LKR
100 MNT9.20807 LKR
250 MNT23.02018 LKR
500 MNT46.04035 LKR
1000 MNT92.08070 LKR
2000 MNT184.16140 LKR
5000 MNT460.40350 LKR
10000 MNT920.80700 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Moğol Tugriki
1 LKR10.86000 MNT
5 LKR54.30000 MNT
10 LKR108.60000 MNT
20 LKR217.20000 MNT
50 LKR543.00000 MNT
100 LKR1086.00000 MNT
250 LKR2715.00000 MNT
500 LKR5430.00000 MNT
1000 LKR10860.00000 MNT
2000 LKR21720.00000 MNT
5000 LKR54300.00000 MNT
10000 LKR108600.00000 MNT