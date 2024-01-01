Kamboçya rielinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KHR → LKR çevirin

1.000 khr
76,65 lkr

1.00000 KHR = 0.07665 LKR

08:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353051.539290.931657.193623.705883.03050.796781
1 CAD0.73907111.137640.6885335.3165817.519861.36540.588878
1 AUD0.649650.87900910.6052264.6733215.400553.94080.517629
1 EUR1.07341.452361.6522717.7216125.44589.12490.855245

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Kamboçya rielinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Sri Lanka Rupisi
1 KHR0.07665 LKR
5 KHR0.38326 LKR
10 KHR0.76653 LKR
20 KHR1.53305 LKR
50 KHR3.83264 LKR
100 KHR7.66527 LKR
250 KHR19.16318 LKR
500 KHR38.32635 LKR
1000 KHR76.65270 LKR
2000 KHR153.30540 LKR
5000 KHR383.26350 LKR
10000 KHR766.52700 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kamboçya Rieli
1 LKR13.04590 KHR
5 LKR65.22950 KHR
10 LKR130.45900 KHR
20 LKR260.91800 KHR
50 LKR652.29500 KHR
100 LKR1304.59000 KHR
250 LKR3261.47500 KHR
500 LKR6522.95000 KHR
1000 LKR13045.90000 KHR
2000 LKR26091.80000 KHR
5000 LKR65229.50000 KHR
10000 LKR130459.00000 KHR