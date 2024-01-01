Kenya şilininden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile KES → UZS çevirin

1.000 kes
83.394 uzs

1.00000 KES = 83.39400 UZS

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.951.353350.93170.7967811.5390583.0297
1 SGD0.74230811125.31.00460.6916450.5914571.1424561.6336
1 NGN0.0006596510.00088865110.0008927410.0006146310.0005255980.001015240.0547707
1 CAD0.7389070.9954191120.1510.6884760.5887471.1372261.3512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Özbekistan Somu
1 KES83.39400 UZS
5 KES416.97000 UZS
10 KES833.94000 UZS
20 KES1667.88000 UZS
50 KES4169.70000 UZS
100 KES8339.40000 UZS
250 KES20848.50000 UZS
500 KES41697.00000 UZS
1000 KES83394.00000 UZS
2000 KES166788.00000 UZS
5000 KES416970.00000 UZS
10000 KES833940.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kenya Şilini
1 UZS0.01199 KES
5 UZS0.05996 KES
10 UZS0.11991 KES
20 UZS0.23983 KES
50 UZS0.59957 KES
100 UZS1.19913 KES
250 UZS2.99783 KES
500 UZS5.99565 KES
1000 UZS11.99130 KES
2000 UZS23.98260 KES
5000 UZS59.95650 KES
10000 UZS119.91300 KES