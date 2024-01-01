Jamaika dolarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile JMD → MDL çevirin

1.000 jmd
114,17 mdl

1.00000 JMD = 0.11417 MDL

07:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.073889.14161.454091.653140.94926518.3349
1 GBP1.169311.25565104.2381.700341.933111.1099821.44
1 USD0.931250.7964183.01511.354151.539530.8840517.0748
1 INR0.01121810.009593440.01204610.01631210.01854510.01064930.205683

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Jamaika dolarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Moldova Leyi
1 JMD0.11417 MDL
5 JMD0.57083 MDL
10 JMD1.14165 MDL
20 JMD2.28330 MDL
50 JMD5.70825 MDL
100 JMD11.41650 MDL
250 JMD28.54125 MDL
500 JMD57.08250 MDL
1000 JMD114.16500 MDL
2000 JMD228.33000 MDL
5000 JMD570.82500 MDL
10000 JMD1141.65000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Jamaika Doları
1 MDL8.75924 JMD
5 MDL43.79620 JMD
10 MDL87.59240 JMD
20 MDL175.18480 JMD
50 MDL437.96200 JMD
100 MDL875.92400 JMD
250 MDL2189.81000 JMD
500 MDL4379.62000 JMD
1000 MDL8759.24000 JMD
2000 MDL17518.48000 JMD
5000 MDL43796.20000 JMD
10000 MDL87592.40000 JMD