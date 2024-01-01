Hırvat kunasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile HRK → SAR çevirin

1.000 hrk
534,22 sar

1.00000 HRK = 0.53422 SAR

05:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347450.93181.541070.795641.6435219.0554
1 CAD0.73838910.9949420.6880571.137910.5874921.2135614.0703
1 SGD0.7421431.0050810.6915551.143690.5904781.2197314.1418
1 EUR1.073151.453371.4460211.65380.853851.7637420.4493

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Hırvat kunasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Arabistan Riyali
1 HRK0.53422 SAR
5 HRK2.67110 SAR
10 HRK5.34219 SAR
20 HRK10.68438 SAR
50 HRK26.71095 SAR
100 HRK53.42190 SAR
250 HRK133.55475 SAR
500 HRK267.10950 SAR
1000 HRK534.21900 SAR
2000 HRK1068.43800 SAR
5000 HRK2671.09500 SAR
10000 HRK5342.19000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hırvat Kunası
1 SAR1.87189 HRK
5 SAR9.35945 HRK
10 SAR18.71890 HRK
20 SAR37.43780 HRK
50 SAR93.59450 HRK
100 SAR187.18900 HRK
250 SAR467.97250 HRK
500 SAR935.94500 HRK
1000 SAR1871.89000 HRK
2000 SAR3743.78000 HRK
5000 SAR9359.45000 HRK
10000 SAR18718.90000 HRK