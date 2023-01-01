5 Hırvat kunasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile HRK → SAR çevirin

5 hrk
2.66 sar

1.00000 HRK = 0.53257 SAR

17:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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HRK → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.057387.84571.433541.643810.9677518.3991
1GBP1.153411.21945101.3181.653391.895911.1162121.2209
1USD0.94580.820042183.08491.355851.554730.915317.402
1INR0.01138360.009869930.012035910.01631880.01871250.01101640.209448

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Hırvat kunasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Arabistan Riyali
1 HRK0.53257 SAR
5 HRK2.66286 SAR
10 HRK5.32572 SAR
20 HRK10.65144 SAR
50 HRK26.62860 SAR
100 HRK53.25720 SAR
250 HRK133.14300 SAR
500 HRK266.28600 SAR
1000 HRK532.57200 SAR
2000 HRK1065.14400 SAR
5000 HRK2662.86000 SAR
10000 HRK5325.72000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hırvat Kunası
1 SAR1.87768 HRK
5 SAR9.38840 HRK
10 SAR18.77680 HRK
20 SAR37.55360 HRK
50 SAR93.88400 HRK
100 SAR187.76800 HRK
250 SAR469.42000 HRK
500 SAR938.84000 HRK
1000 SAR1877.68000 HRK
2000 SAR3755.36000 HRK
5000 SAR9388.40000 HRK
10000 SAR18776.80000 HRK