500 Arabistan riyalinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile SAR → HRK çevirin

500 sar
935,30 hrk

1,000SR SAR = 1,871kn HRK

08:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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SAR → HRK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,87181,8722
Düşük1,87061,8706
Ortalama1,87151,8717
Değişim-0.05%-0.07%
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1 SAR → HRK istatistikleri

SAR → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8718, en düşük 1,8706 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8715 oldu. SAR → HRK kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

SAR → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8722, en düşük 1,8706 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8717 oldu. SAR → HRK kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0621,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353200,99510,66741,8441,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hırvat Kunası
1 SAR1,87059 HRK
5 SAR9,35295 HRK
10 SAR18,70590 HRK
20 SAR37,41180 HRK
50 SAR93,52950 HRK
100 SAR187,05900 HRK
250 SAR467,64750 HRK
500 SAR935,29500 HRK
1000 SAR1.870,59000 HRK
2000 SAR3.741,18000 HRK
5000 SAR9.352,95000 HRK
10000 SAR18.705,90000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Arabistan Riyali
1 HRK0,53459 SAR
5 HRK2,67295 SAR
10 HRK5,34590 SAR
20 HRK10,69180 SAR
50 HRK26,72950 SAR
100 HRK53,45900 SAR
250 HRK133,64750 SAR
500 HRK267,29500 SAR
1000 HRK534,59000 SAR
2000 HRK1.069,18000 SAR
5000 HRK2.672,95000 SAR
10000 HRK5.345,90000 SAR