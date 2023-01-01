كونا كرواتية إلى ريال سعودي

تحويل HRK إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥٣٢٫٦١ sar

1.00000 HRK = 0.53261 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:3 UTC
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HRK إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.064588.49891.438461.661980.963718.3355
1GBP1.1524711.2268101.9921.657771.915381.1106421.131
1USD0.93940.815129183.13661.35131.561280.905117.2245
1INR0.01129960.009804690.012028410.0162540.01877970.01088690.207183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / ريال سعودي
1 HRK0.53261 SAR
5 HRK2.66304 SAR
10 HRK5.32607 SAR
20 HRK10.65214 SAR
50 HRK26.63035 SAR
100 HRK53.26070 SAR
250 HRK133.15175 SAR
500 HRK266.30350 SAR
1000 HRK532.60700 SAR
2000 HRK1065.21400 SAR
5000 HRK2663.03500 SAR
10000 HRK5326.07000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Croatian Kuna
1 SAR1.87756 HRK
5 SAR9.38780 HRK
10 SAR18.77560 HRK
20 SAR37.55120 HRK
50 SAR93.87800 HRK
100 SAR187.75600 HRK
250 SAR469.39000 HRK
500 SAR938.78000 HRK
1000 SAR1877.56000 HRK
2000 SAR3755.12000 HRK
5000 SAR9387.80000 HRK
10000 SAR18775.60000 HRK