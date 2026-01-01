250 كونا كرواتية إلى ريال سعودي

حوّل HRK إلى SAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kn1 HRK = 0.5785 SAR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HRK إلى SAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HRK إلى SAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HRK إلى SAR اليوم

HRKSAR
1 HRK0.58 SAR
5 HRK2.89 SAR
10 HRK5.79 SAR
20 HRK11.57 SAR
50 HRK28.93 SAR
100 HRK57.85 SAR
250 HRK144.63 SAR
500 HRK289.26 SAR
1000 HRK578.53 SAR
2000 HRK1,157.06 SAR
5000 HRK2,892.64 SAR
10000 HRK5,785.28 SAR
SARHRK
1 SAR1.73 HRK
5 SAR8.64 HRK
10 SAR17.29 HRK
20 SAR34.57 HRK
50 SAR86.43 HRK
100 SAR172.85 HRK
250 SAR432.13 HRK
500 SAR864.27 HRK
1000 SAR1,728.53 HRK
2000 SAR3,457.06 HRK
5000 SAR8,642.65 HRK
10000 SAR17,285.30 HRK

الأسئلة الشائعة