10 bin Hong Kong dolarından Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile HKD → MVR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Maldivler Rufiyaası
|100 HKD
|197.41400 MVR
|200 HKD
|394.82800 MVR
|300 HKD
|592.24200 MVR
|500 HKD
|987.07000 MVR
|1000 HKD
|1974.14000 MVR
|2000 HKD
|3948.28000 MVR
|2500 HKD
|4935.35000 MVR
|3000 HKD
|5922.42000 MVR
|4000 HKD
|7896.56000 MVR
|5000 HKD
|9870.70000 MVR
|10000 HKD
|19741.40000 MVR
|20000 HKD
|39482.80000 MVR