Тихоокеанские франки в оманские риалы

Сконвертируйте XPF в OMR по реальному обменному курсу

1000 xpf
3.465 omr

1.00000 XPF = 0.00346 OMR

Среднерыночный курс в 13:39 UTC
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График изменения обменного курса XPF к OMR

1 мин. назад 1 XPF → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861.075489.17451.455881.672990.959118.4492
1GBP1.1627911.25045103.691.692861.945321.1152321.4523
1USD0.92990.799712182.92221.35381.555690.891917.1557
1INR0.0112140.009644130.012059510.01632610.01876090.01075590.206889

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Как произвести расчет конвертации из тихоокеанских франков в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XPF из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XPF в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Тихоокеанский франк / Оманский риал
1 XPF0.00346 OMR
5 XPF0.01732 OMR
10 XPF0.03465 OMR
20 XPF0.06930 OMR
50 XPF0.17325 OMR
100 XPF0.34650 OMR
250 XPF0.86625 OMR
500 XPF1.73249 OMR
1000 XPF3.46499 OMR
2000 XPF6.92998 OMR
5000 XPF17.32495 OMR
10000 XPF34.64990 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Тихоокеанский франк
1 OMR288.60100 XPF
5 OMR1443.00500 XPF
10 OMR2886.01000 XPF
20 OMR5772.02000 XPF
50 OMR14430.05000 XPF
100 OMR28860.10000 XPF
250 OMR72150.25000 XPF
500 OMR144300.50000 XPF
1000 OMR288601.00000 XPF
2000 OMR577202.00000 XPF
5000 OMR1443005.00000 XPF
10000 OMR2886010.00000 XPF