10 тысяч оманских риалов в тихоокеанские франки

Сконвертируйте OMR в XPF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₣287,9 XPF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к XPF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XPF
1 OMR в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий288,4510288,4510
Низкий280,2970277,7080
В среднем285,2443282,0007
Изменение2.70%0.99%
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Соотношение 1 OMR к XPF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к XPF составил 288,4510, а минимальный — 280,2970. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 285,2443. Изменение курса OMR к XPF в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к XPF составил 288,4510, а минимальный — 277,7080. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 282,0007. Изменение курса OMR к XPF в процентном соотношении составило 0.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Тихоокеанский франк
1 OMR287,86500 XPF
5 OMR1 439,32500 XPF
10 OMR2 878,65000 XPF
20 OMR5 757,30000 XPF
50 OMR14 393,25000 XPF
100 OMR28 786,50000 XPF
250 OMR71 966,25000 XPF
500 OMR143 932,50000 XPF
1000 OMR287 865,00000 XPF
2000 OMR575 730,00000 XPF
5000 OMR1 439 325,00000 XPF
10000 OMR2 878 650,00000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Оманский риал
1 XPF0,00347 OMR
5 XPF0,01737 OMR
10 XPF0,03474 OMR
20 XPF0,06948 OMR
50 XPF0,17369 OMR
100 XPF0,34739 OMR
250 XPF0,86846 OMR
500 XPF1,73693 OMR
1000 XPF3,47385 OMR
2000 XPF6,94770 OMR
5000 XPF17,36925 OMR
10000 XPF34,73850 OMR