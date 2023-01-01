Тихоокеанские франки в долларов сша

Сконвертируйте XPF в USD по реальному обменному курсу

1000 xpf
8.99 usd

1.00000 XPF = 0.00899 USD

Среднерыночный курс в 13:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса XPF к USD

1 мин. назад 1 XPF → 0 USD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859751.0746589.11951.455831.673390.959318.4363
1GBP1.1631311.25103.6611.693381.946431.1157921.4445
1USD0.930550.8182.92891.35471.557150.892617.1556
1INR0.01122090.009646820.012058510.01633570.01877690.01076340.206871

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тихоокеанских франков в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XPF из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XPF в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА

XPF в USD

XPF в SGD

XPF в ZAR

XPF в EUR

XPF в INR

XPF в GBP

XPF в AUD

XPF в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Доллар США
1 XPF0.00899 USD
5 XPF0.04497 USD
10 XPF0.08994 USD
20 XPF0.17989 USD
50 XPF0.44972 USD
100 XPF0.89944 USD
250 XPF2.24860 USD
500 XPF4.49721 USD
1000 XPF8.99442 USD
2000 XPF17.98884 USD
5000 XPF44.97210 USD
10000 XPF89.94420 USD
Обменные курсы Доллар США / Тихоокеанский франк
1 USD111.18000 XPF
5 USD555.90000 XPF
10 USD1111.80000 XPF
20 USD2223.60000 XPF
50 USD5559.00000 XPF
100 USD11118.00000 XPF
250 USD27795.00000 XPF
500 USD55590.00000 XPF
1000 USD111180.00000 XPF
2000 USD222360.00000 XPF
5000 USD555900.00000 XPF
10000 USD1111800.00000 XPF