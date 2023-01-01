Восточно-карибские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте XCD в LKR по реальному обменному курсу

1 000 xcd
119 188 lkr

1.00000 XCD = 119.18800 LKR

Среднерыночный курс в 13:3 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса XCD к LKR

1 мин. назад 1 XCD → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.075289.2121.4571.676330.959218.4746
1GBP1.1615111.2488103.6161.692251.946991.1141221.4575
1USD0.930050.800769182.97251.35511.559090.892117.1825
1INR0.01120930.009651010.012052210.01633190.01879040.01075180.207087

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из восточно-карибских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XCD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XCD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for восточн-окарибский доллар

XCD в USD

XCD в ZAR

XCD в AUD

XCD в GBP

XCD в CAD

XCD в INR

XCD в SGD

XCD в EUR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 XCD119.18800 LKR
5 XCD595.94000 LKR
10 XCD1191.88000 LKR
20 XCD2383.76000 LKR
50 XCD5959.40000 LKR
100 XCD11918.80000 LKR
250 XCD29797.00000 LKR
500 XCD59594.00000 LKR
1000 XCD119188.00000 LKR
2000 XCD238376.00000 LKR
5000 XCD595940.00000 LKR
10000 XCD1191880.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Восточнокарибский доллар
1 LKR0.00839 XCD
5 LKR0.04195 XCD
10 LKR0.08390 XCD
20 LKR0.16780 XCD
50 LKR0.41950 XCD
100 LKR0.83901 XCD
250 LKR2.09752 XCD
500 LKR4.19504 XCD
1000 LKR8.39009 XCD
2000 LKR16.78018 XCD
5000 LKR41.95045 XCD
10000 LKR83.90090 XCD