Doğu Karayip dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → LKR çevirin

1.000 xcd
115.709 lkr

1.00000 XCD = 115.70900 LKR

02:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.97421.535270.7944071.3481583.00461.346850.92905
1 ZAR0.052703310.08091370.04186780.07105174.37460.07098320.0489647
1 AUD0.6513512.358810.5174370.87811854.0650.8772710.605147
1 GBP1.258823.88471.932611.69705104.4861.695411.16947

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Doğu Karayip dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Sri Lanka Rupisi
1 XCD115.70900 LKR
5 XCD578.54500 LKR
10 XCD1157.09000 LKR
20 XCD2314.18000 LKR
50 XCD5785.45000 LKR
100 XCD11570.90000 LKR
250 XCD28927.25000 LKR
500 XCD57854.50000 LKR
1000 XCD115709.00000 LKR
2000 XCD231418.00000 LKR
5000 XCD578545.00000 LKR
10000 XCD1157090.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 LKR0.00864 XCD
5 LKR0.04321 XCD
10 LKR0.08642 XCD
20 LKR0.17285 XCD
50 LKR0.43212 XCD
100 LKR0.86423 XCD
250 LKR2.16059 XCD
500 LKR4.32118 XCD
1000 LKR8.64235 XCD
2000 LKR17.28470 XCD
5000 LKR43.21175 XCD
10000 LKR86.42350 XCD