500 000 вьетнамких донгов в туркменские манаты
Сконвертируйте VND в TMT по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к TMT
1 VND = 0,00014 TMT
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|1 VND в TMT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|-1.96%
|-0.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к TMT
За последние 30 дней максимальный курс VND к TMT составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TMT в процентном соотношении составило -1.96.
За последние 90 дней максимальный курс VND к TMT составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TMT в процентном соотношении составило -0.73.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в туркменские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Туркменский манат
|1000 VND
|0,13828 TMT
|2000 VND
|0,27656 TMT
|5000 VND
|0,69141 TMT
|10000 VND
|1,38281 TMT
|20000 VND
|2,76562 TMT
|50000 VND
|6,91405 TMT
|100000 VND
|13,82810 TMT
|200000 VND
|27,65620 TMT
|500000 VND
|69,14050 TMT
|1000000 VND
|138,28100 TMT
|2000000 VND
|276,56200 TMT
|5000000 VND
|691,40500 TMT
|Обменные курсы Туркменский манат / Вьетнамский донг
|1 TMT
|7 231,66000 VND
|5 TMT
|36 158,30000 VND
|10 TMT
|72 316,60000 VND
|20 TMT
|144 633,20000 VND
|50 TMT
|361 583,00000 VND
|100 TMT
|723 166,00000 VND
|250 TMT
|1 807 915,00000 VND
|500 TMT
|3 615 830,00000 VND
|1000 TMT
|7 231 660,00000 VND
|2000 TMT
|14 463 320,00000 VND
|5000 TMT
|36 158 300,00000 VND
|10000 TMT
|72 316 600,00000 VND