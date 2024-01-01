2 000 вьетнамких донгов в туркменские манаты

Сконвертируйте VND в TMT по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = T0,0001383 TMT

Среднерыночный курс в 14:34
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График изменения обменного курса VND к TMT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TMT
1 VND в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-1.96%-0.73%
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Соотношение 1 VND к TMT

За последние 30 дней максимальный курс VND к TMT составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TMT в процентном соотношении составило -1.96.

За последние 90 дней максимальный курс VND к TMT составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к TMT в процентном соотношении составило -0.73.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,9391,3331 398,71,39434,541153,705
1 AUD0,65710,6170,877919,5750,91722,709101,053
1 EUR1,0651,6211,421 489,91,48536,793163,73
1 SGD0,751,1410,70411 049,091,04625,907115,286

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Туркменский манат
1000 VND0,13828 TMT
2000 VND0,27656 TMT
5000 VND0,69141 TMT
10000 VND1,38281 TMT
20000 VND2,76562 TMT
50000 VND6,91405 TMT
100000 VND13,82810 TMT
200000 VND27,65620 TMT
500000 VND69,14050 TMT
1000000 VND138,28100 TMT
2000000 VND276,56200 TMT
5000000 VND691,40500 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Вьетнамский донг
1 TMT7 231,66000 VND
5 TMT36 158,30000 VND
10 TMT72 316,60000 VND
20 TMT144 633,20000 VND
50 TMT361 583,00000 VND
100 TMT723 166,00000 VND
250 TMT1 807 915,00000 VND
500 TMT3 615 830,00000 VND
1000 TMT7 231 660,00000 VND
2000 TMT14 463 320,00000 VND
5000 TMT36 158 300,00000 VND
10000 TMT72 316 600,00000 VND