1 тысяча вьетнамких донгов в филиппинские песо

Сконвертируйте VND в PHP по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₱0,002319 PHP

Среднерыночный курс в 14:03
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График изменения обменного курса VND к PHP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PHP
1 VND в PHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00230,0023
Низкий0,00230,0023
В среднем0,00230,0023
Изменение0.50%2.27%
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Соотношение 1 VND к PHP

За последние 30 дней максимальный курс VND к PHP составил 0,0023, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0023. Изменение курса VND к PHP в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс VND к PHP составил 0,0023, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0023. Изменение курса VND к PHP в процентном соотношении составило 2.27.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5210,9391,3331 398,051,39534,488153,675
1 AUD0,65710,6170,876918,9380,91722,669101,011
1 EUR1,0651,62111,421 489,271,48636,738163,7
1 SGD0,751,1410,70411 048,921,04625,875115,298

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в филиппинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и PHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в PHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Филиппинский песо
1000 VND2,31854 PHP
2000 VND4,63708 PHP
5000 VND11,59270 PHP
10000 VND23,18540 PHP
20000 VND46,37080 PHP
50000 VND115,92700 PHP
100000 VND231,85400 PHP
200000 VND463,70800 PHP
500000 VND1 159,27000 PHP
1000000 VND2 318,54000 PHP
2000000 VND4 637,08000 PHP
5000000 VND11 592,70000 PHP
Обменные курсы Филиппинский песо / Вьетнамский донг
1 PHP431,30700 VND
5 PHP2 156,53500 VND
10 PHP4 313,07000 VND
20 PHP8 626,14000 VND
50 PHP21 565,35000 VND
100 PHP43 130,70000 VND
250 PHP107 826,75000 VND
500 PHP215 653,50000 VND
1000 PHP431 307,00000 VND
2000 PHP862 614,00000 VND
5000 PHP2 156 535,00000 VND
10000 PHP4 313 070,00000 VND