2 000 филиппинских песо в вьетнамские донги

Сконвертируйте PHP в VND по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ₫432,5 VND

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к VND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

VND
1 PHP в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий439,4640444,4400
Низкий431,0900431,0900
В среднем434,5226438,0965
Изменение-0.22%-1.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к VND

За последние 30 дней максимальный курс PHP к VND составил 439,4640, а минимальный — 431,0900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 434,5226. Изменение курса PHP к VND в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к VND составил 444,4400, а минимальный — 431,0900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 438,0965. Изменение курса PHP к VND в процентном соотношении составило -1.34.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к VND

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Вьетнамский донг
1 PHP432,49800 VND
5 PHP2 162,49000 VND
10 PHP4 324,98000 VND
20 PHP8 649,96000 VND
50 PHP21 624,90000 VND
100 PHP43 249,80000 VND
250 PHP108 124,50000 VND
500 PHP216 249,00000 VND
1000 PHP432 498,00000 VND
2000 PHP864 996,00000 VND
5000 PHP2 162 490,00000 VND
10000 PHP4 324 980,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Филиппинский песо
1000 VND2,31215 PHP
2000 VND4,62430 PHP
5000 VND11,56075 PHP
10000 VND23,12150 PHP
20000 VND46,24300 PHP
50000 VND115,60750 PHP
100000 VND231,21500 PHP
200000 VND462,43000 PHP
500000 VND1 156,07500 PHP
1000000 VND2 312,15000 PHP
2000000 VND4 624,30000 PHP
5000000 VND11 560,75000 PHP