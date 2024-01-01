1 тысяча вьетнамких донгов в непальские рупии
Сконвертируйте VND в NPR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к NPR
1 VND = 0,00533 NPR
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|1 VND в NPR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0054
|0,0055
|Низкий
|0,0053
|0,0053
|В среднем
|0,0053
|0,0054
|Изменение
|-1.58%
|-0.23%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к NPR
За последние 30 дней максимальный курс VND к NPR составил 0,0054, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к NPR в процентном соотношении составило -1.58.
За последние 90 дней максимальный курс VND к NPR составил 0,0055, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса VND к NPR в процентном соотношении составило -0.23.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в непальские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Непальская рупия
|1000 VND
|5,33488 NPR
|2000 VND
|10,66976 NPR
|5000 VND
|26,67440 NPR
|10000 VND
|53,34880 NPR
|20000 VND
|106,69760 NPR
|50000 VND
|266,74400 NPR
|100000 VND
|533,48800 NPR
|200000 VND
|1 066,97600 NPR
|500000 VND
|2 667,44000 NPR
|1000000 VND
|5 334,88000 NPR
|2000000 VND
|10 669,76000 NPR
|5000000 VND
|26 674,40000 NPR
|Обменные курсы Непальская рупия / Вьетнамский донг
|1 NPR
|187,44600 VND
|5 NPR
|937,23000 VND
|10 NPR
|1 874,46000 VND
|20 NPR
|3 748,92000 VND
|50 NPR
|9 372,30000 VND
|100 NPR
|18 744,60000 VND
|250 NPR
|46 861,50000 VND
|500 NPR
|93 723,00000 VND
|1000 NPR
|187 446,00000 VND
|2000 NPR
|374 892,00000 VND
|5000 NPR
|937 230,00000 VND
|10000 NPR
|1 874 460,00000 VND