1 тысяча вьетнамких донгов в непальские рупии

Сконвертируйте VND в NPR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₨0,005335 NPR

Среднерыночный курс в 13:30
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График изменения обменного курса VND к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 VND в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00540,0055
Низкий0,00530,0053
В среднем0,00530,0054
Изменение-1.58%-0.23%
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Соотношение 1 VND к NPR

За последние 30 дней максимальный курс VND к NPR составил 0,0054, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к NPR в процентном соотношении составило -1.58.

За последние 90 дней максимальный курс VND к NPR составил 0,0055, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса VND к NPR в процентном соотношении составило -0.23.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3331 398,31,39534,49153,805
1 AUD0,65710,6170,876918,8930,91622,665101,073
1 EUR1,0651,6211,421 488,981,48536,726163,77
1 SGD0,751,1420,70411 048,951,04625,873115,378

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Непальская рупия
1000 VND5,33488 NPR
2000 VND10,66976 NPR
5000 VND26,67440 NPR
10000 VND53,34880 NPR
20000 VND106,69760 NPR
50000 VND266,74400 NPR
100000 VND533,48800 NPR
200000 VND1 066,97600 NPR
500000 VND2 667,44000 NPR
1000000 VND5 334,88000 NPR
2000000 VND10 669,76000 NPR
5000000 VND26 674,40000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Вьетнамский донг
1 NPR187,44600 VND
5 NPR937,23000 VND
10 NPR1 874,46000 VND
20 NPR3 748,92000 VND
50 NPR9 372,30000 VND
100 NPR18 744,60000 VND
250 NPR46 861,50000 VND
500 NPR93 723,00000 VND
1000 NPR187 446,00000 VND
2000 NPR374 892,00000 VND
5000 NPR937 230,00000 VND
10000 NPR1 874 460,00000 VND