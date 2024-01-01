1 тысяча вьетнамких донгов в гамбийские даласи

Сконвертируйте VND в GMD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = D0,002778 GMD

Среднерыночный курс в 12:50
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График изменения обменного курса VND к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 VND в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00280,0029
Низкий0,00270,0027
В среднем0,00280,0028
Изменение-0.63%0.32%
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Соотношение 1 VND к GMD

За последние 30 дней максимальный курс VND к GMD составил 0,0028, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса VND к GMD в процентном соотношении составило -0.63.

За последние 90 дней максимальный курс VND к GMD составил 0,0029, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0028. Изменение курса VND к GMD в процентном соотношении составило 0.32.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 3981,39434,446153,815
1 AUD0,65810,6180,877920,3730,91722,678101,264
1 EUR1,0661,61911,421 489,781,48536,707163,915
1 SGD0,751,140,70411 049,21,04625,852115,438

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гамбийский даласи
1000 VND2,77811 GMD
2000 VND5,55622 GMD
5000 VND13,89055 GMD
10000 VND27,78110 GMD
20000 VND55,56220 GMD
50000 VND138,90550 GMD
100000 VND277,81100 GMD
200000 VND555,62200 GMD
500000 VND1 389,05500 GMD
1000000 VND2 778,11000 GMD
2000000 VND5 556,22000 GMD
5000000 VND13 890,55000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Вьетнамский донг
1 GMD359,95600 VND
5 GMD1 799,78000 VND
10 GMD3 599,56000 VND
20 GMD7 199,12000 VND
50 GMD17 997,80000 VND
100 GMD35 995,60000 VND
250 GMD89 989,00000 VND
500 GMD179 978,00000 VND
1000 GMD359 956,00000 VND
2000 GMD719 912,00000 VND
5000 GMD1 799 780,00000 VND
10000 GMD3 599 560,00000 VND