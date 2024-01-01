5 000 узбекских сомов в маврикийские рупии

Сконвертируйте UZS в MUR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₨0,003639 MUR

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 UZS в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00360,0037
Низкий0,00360,0036
В среднем0,00360,0036
Изменение0.82%-1.15%
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Соотношение 1 UZS к MUR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к MUR составил 0,0036, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0036. Изменение курса UZS к MUR в процентном соотношении составило 0.82.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к MUR составил 0,0037, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0036. Изменение курса UZS к MUR в процентном соотношении составило -1.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0391,4871,6210,93821,74
1 GBP1,20711,288108,6961,7951,9571,13326,245
1 USD0,9370,776184,3821,3931,5190,87920,374
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в EUR

UZS в GBP

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UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Маврикийская рупия
1 UZS0,00364 MUR
5 UZS0,01820 MUR
10 UZS0,03639 MUR
20 UZS0,07278 MUR
50 UZS0,18195 MUR
100 UZS0,36390 MUR
250 UZS0,90976 MUR
500 UZS1,81952 MUR
1000 UZS3,63904 MUR
2000 UZS7,27808 MUR
5000 UZS18,19520 MUR
10000 UZS36,39040 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Узбекский сом
1 MUR274,79800 UZS
5 MUR1 373,99000 UZS
10 MUR2 747,98000 UZS
20 MUR5 495,96000 UZS
50 MUR13 739,90000 UZS
100 MUR27 479,80000 UZS
250 MUR68 699,50000 UZS
500 MUR137 399,00000 UZS
1000 MUR274 798,00000 UZS
2000 MUR549 596,00000 UZS
5000 MUR1 373 990,00000 UZS
10000 MUR2 747 980,00000 UZS