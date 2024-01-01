1 угандийский шиллинг в украинские гривны

Сконвертируйте UGX в UAH по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₴0,01121 UAH

Среднерыночный курс в 07:50
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График изменения обменного курса UGX к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 UGX в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01120,0112
Низкий0,01120,0109
В среднем0,01120,0111
Изменение0.25%2.01%
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Соотношение 1 UGX к UAH

За последние 30 дней максимальный курс UGX к UAH составил 0,0112, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0112. Изменение курса UGX к UAH в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к UAH составил 0,0112, а минимальный — 0,0109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0111. Изменение курса UGX к UAH в процентном соотношении составило 2.01.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5210,9361,3310,77684,3871 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,4971 115,060,916
1 EUR1,0691,62511,4220,82990,1811 811,921,488
1 SGD0,7511,1420,70310,58363,3991 273,821,046

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Украинская гривна
1 UGX0,01121 UAH
5 UGX0,05603 UAH
10 UGX0,11206 UAH
20 UGX0,22412 UAH
50 UGX0,56031 UAH
100 UGX1,12062 UAH
250 UGX2,80155 UAH
500 UGX5,60310 UAH
1000 UGX11,20620 UAH
2000 UGX22,41240 UAH
5000 UGX56,03100 UAH
10000 UGX112,06200 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Угандийский шиллинг
1 UAH89,23610 UGX
5 UAH446,18050 UGX
10 UAH892,36100 UGX
20 UAH1 784,72200 UGX
50 UAH4 461,80500 UGX
100 UAH8 923,61000 UGX
250 UAH22 309,02500 UGX
500 UAH44 618,05000 UGX
1000 UAH89 236,10000 UGX
2000 UAH178 472,20000 UGX
5000 UAH446 180,50000 UGX
10000 UAH892 361,00000 UGX