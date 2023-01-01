Угандийские шиллинги в туркменские манаты
Сконвертируйте UGX в TMT по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UGX к TMT
1 UGX = 0,00094 TMT
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в туркменские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Туркменский манат / Угандийский шиллинг
|1 TMT
|1064.95000 UGX
|5 TMT
|5324.75000 UGX
|10 TMT
|10649.50000 UGX
|20 TMT
|21299.00000 UGX
|50 TMT
|53247.50000 UGX
|100 TMT
|106495.00000 UGX
|250 TMT
|266237.50000 UGX
|500 TMT
|532475.00000 UGX
|1000 TMT
|1064950.00000 UGX
|2000 TMT
|2129900.00000 UGX
|5000 TMT
|5324750.00000 UGX
|10000 TMT
|10649500.00000 UGX